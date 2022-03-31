Месть насекомых: на Херсонщине украинские пчелы убили 3 рашистов, еще 25 – ранены

В Олешковом районе Херсонской области украинские пчелы героически убили троих оккупантов. Еще 25 рашистов получили значительные травмы. Об этом сообщают "Новости Херсона".

"Насекомые из ульев, оставленных под поселком Челбурда (в прошлом — Пролетарка), проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную российскими солдатами. Там они, за неимением пищи, изрядно покусали оккупантов", — говорится в сообщении.

Оказалось, что с началом войны многие пасечники потеряли возможность подкармливать пчел, как это было раньше. В связи с этим разъяренные насекомые накинулись на российских захватчиков и действовали особенно агрессивно. Маленькие герои насмерть искусали троих кацапов.

"Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа", — пишут журналисты.

Напомним, ранее пара диких гусей попали в двигатель самолета вражеского истребителя над поселком Каланчак. Рашистский самолет потерпел крушение и упал в болото.