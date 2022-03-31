Заклади культури Львівщини з 1 квітня відновлять свою роботу – ОВА

Незважаючи на те, що в умовах війни багато закладів культури та мистецтв Львівщини перетворилися на хаби з приймання та сортування гуманітарної допомоги, а також надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, з 1 квітня багато осередків культури регіонe відновлять свою роботу. Про це повідомив заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко.

"У війні з російським агресором, де ми боремося за нашу землю, за нашу свободу, за нашу гідність і незалежність, оборону повинен тримати і культурний фронт. Отож повертаємося до звичного, наскільки це можливо в умовах війни, режиму роботи", — сказав Собко.

За його інформацією, з 1 квітня мають запрацювати у розширеному форматі Львівська національна опера, Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівська національна філармонія ім. М. Скорика, Львівський театр ляльок та Театр ім. Ю. Дрогобича.

Для відвідин відкриті також Державні історико-культурні заповідники "Тустань" та "Нагуєвичі", а також скансен "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького.

В ОВА відзначають також, що Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького, музеї- заповідники "Підгорецький замок", "Жовківський замок", "П'ятничанська вежа" відновили роботу ще 26 березня.

Відбуваються також тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб, які проводить команда Львівського музею історії релігії.

Заклади культури, які частково надали свої приміщення для розміщення вимушених переселенців, також розпочнуть свою роботу на вільних площах. Серед них Львівський театр ляльок та Театр ім. Ю. Дрогобича.

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