Укр

Заведения культуры Львовщины с 1 апреля возобновят свою работу – ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Заведения культуры Львовщины с 1 апреля возобновят свою работу – ОВА Новость обновлена 31 марта 2022, 17:50

Несмотря на то, что в условиях войны многие учреждения культуры и искусств Львовщины превратились в хабы по приему и сортировке гуманитарной помощи, а также предоставили убежище внутренне перемещенным лицам, с 1 апреля многие центры культуры региона возобновят свою работу. Об этом сообщил заместитель начальника Львовской ОВА Иван Собко.

"В войне с русским агрессором, где мы боремся за нашу землю, за нашу свободу, за наше достоинство и независимость, оборону должен удерживать и культурный фронт. Поэтому возвращаемся к привычному, насколько это возможно в условиях войны, режиму работы", — сказал Собко.

По его информации, с 1 апреля должны заработать в расширенном формате Львовская национальная опера, Львовский национальный театр им. М. Заньковецкой, Львовская национальная филармония им. М. Скорика, Львовский кукольный театр и Театр им. Ю. Дрогобыча.

Для посещения открыты также Государственные историко-культурные заповедники Тустань и Нагуевичи, а также скансен Музей народной архитектуры и быта во Львове им. К. Шептицкого.

В ОВА отмечают, что Львовская национальная галерея искусств им. Б. Возницкого, музеи-заповедники "Подгорецкий замок", "Жовковский замок", "Пятничанская башня" возобновили работу еще 26 марта.

Проходят также тематические экскурсии о религиозной жизни Львова, экскурсии по подземельям и развлекательно-познавательные квесты для детей вынужденно переселенных лиц, которые проводит команда Львовского музея истории религии.

Заведения культуры, частично предоставившие свои помещения для размещения вынужденных переселенцев, также начнут свою работу на свободных площадях. Среди них – Львовский театр кукол и Театр им. Ю. Дрогобыча.

#война #россия оккупант #львовщина #учреждения культуры

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