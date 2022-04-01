"Ледь що зразу тікають": Офіцер спецназу ГРУ з презирством висловлюється про чеченців (перехоплення переговорів)

Чеченці вважають себе домінантною нацією по відношенню до росіян і не хочуть воювати за Росію, біжать з поля бою, підставляючи й прирікаючи на смерть російських військовослужбовців. Чеченці утримуються за рахунок скорочення доходів росіян і потрібні путінському режиму лише для задушування потенційних протестів проти Кремля.

Про це розказує офіцер спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ в перехопленій розмові отриманій Guildhall від джерела в українській розвідці.

"(…) Вони виховані, як "нація домінантів", що "ми ось такі, ми еліта серед еліт". Ви що не знаєте, вони підмели під себе все в Росії, в Москві, весь нал, весь безнал, вибивання грошей, всі "кришування" і це вигідно державі (…)", — розповідає російський військовослужбовець.

Офіцер ГРУ відзначає, що серед чеченців і на Кавказі в цілому культивувалась ідея "вищої нації", вони ненавидять росіян і стримуються від бунту проти центральної влади в РФ лише за рахунок матеріальних позбавлень самих росіян.

"(…) Ось це культивування вищої нації, а це в нас теж присутнє і на всьому Кавказі, всі про це говорять. Спочатку чехи (чеченці – ред.), потім дагестанці й потім інгуші. В інгушів, слава Богу, на фоні інших, у них все ж таки більше і честь поставлена, і все ж таки вони притримуються певних…у них немає такого страшного ненависництва, а я тобі скажу, що даги (дагестанці – ред.) і чечени, о, я то з ними, вибачте хлопці, я не знаю хто як, а я з ними і наспілкувався, і наслужився, і я вам скажу, що там сидить будь здоровий, тільки воно стримується нашими грошима та тим, що їх там мало поки, ось і все. А це по-хорошому друзі та сама Україна і дай їм волю, і силу, і ви б дуже здивувалися, як все відбулося", — йде мова в перехопленні.

За словами учасника розмови чеченці не хочуть воювати за росію й тікають з поля бою, оскільки в зв’язку з кращим ніж у росіян матеріальним становищем "їм є що втрачати".

"Я давно на цю тему і тобі особисто говорив, і звідти говорять, що крім понтів нічого, воювати за росію не хочуть, ідуть лише другою хвилею, тільки зачищають, тільки понти, дуже рідко, коли вони щось там десь якось виконують, в основному один пафос, дорога розгрузка, дорога зброя, дорогий супровід і все. Ледь що – зразу тікають, стріляють у всі сторони (…). Вибачте за лайку, я їх по Кавказу знаю і тут знаю, що не хочуть вони нічого робити, одні казки, понти ось ці – брат Ахмат, сила, хандуліла, аллах акбар і все в цьому дусі, і все, на цьому все закінчується. А так, жодне життя свою не хочуть, їм на відміну від наших є, що втрачати, у них у всіх в Чечні зарплата в два-три рази вища ніж у нас, у всіх по будинку, по квартирці, по іномарці хорошій стоїть".

Говориться, що кавказці потрібні путінському режиму, щоб убивати росіян в ході задушування можливих протестів проти Кремля.

"(…) Зараз війна показує, що російська війна потрібна тільки росіянам і вірно кажуть, — "кавказський світ, він завжди буде сидіти на нашій спині навантаженням" і буде тільки жерти з нашої тарілки і спати в наших ліжкаї. Все що там зараз у них, за чий рахунок вони живуть, вони живуть за рахунок того, що в наших старих пенсій немає, за рахунок того, що ми не їздимо на хороших… (машинах – ред.), тому що вони все туди женуть, все на Кавказ женуть, закривають, підкупають їх, аби вони лише ходили махали "ми вояки путіна", "ми вовки путіна", так це все … (брехня – ред.), вони готові тільки (убивати – ред.) нас, якщо російський бунт проти держави не дай Бог піднімуть, ось вони примчаться…(убивати – ред.) наших. А так вони ні на що не здатні", — розповів офіцер російського спецназу.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, за час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 300 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків та знищити понад 600 танків.