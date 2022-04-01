"Чуть что сразу убегают": Офицер спецназа ГРУ с презрением высказывается о чеченцах (перехват переговоров)

Чеченцы считают себя доминантной нацией по отношению к русским и не хотят воевать за россию, сбегают с поля боя, подставляя и обрекая на смерть российских военнослужащих. Чеченцы содержатся за счет урезания доходов россиян и нужны путинскому режиму лишь для подавления потенциальных протестов против кремля.

Об этом рассказывает офицер спецназа ГРУ ГШ ВС РФ в перехваченном разговоре полученном Guildhall от источника в украинской разведке.

"(…) Они воспитаны, как на "нация доминантов", что "мы вот такие, мы элита среди элит". Вы что не знаете, они подмяли под себя все в России, в Москве, весь нал, весь безнал, вышибание денег, все "крышевания" и это выгодно государству (…)", — рассказывает российский военнослужащий.

Офицер ГРУ ГШ отмечает, что среди чеченцев и на Кавказе в целом культивирована идея "высшей нации", они ненавидят русских и сдерживаются от бунта против центральной власти в РФ только за счет материальных лишений самих русских.

"(…) Вот это культивирование высшей нации, а это у нас тоже присутствует и на всем Кавказе все об этом говорят. Сначала чехи (чеченцы – ред.), потом дагестанцы и потом ингуши. У ингушей, слава Богу, на фоне остальных, у них все таки более и честь поставлена и как-то они все равно держатся определенных (…) у них нет такого жуткого ненавистничества, а я тебе скажу, что даги (дагестанцы — ред.) и чечены, о, я то с ними, извините ребята, я не знаю кто как, а я с ними наобщался и наслужился и я вам так скажу, что там сидит будь здоров, только оно сдерживается нашими деньгами и то что их там мало пока, вот и все, а это по-хорошему ребят та же Украина и дай им волю, и силу, и вы бы очень удивились как бы все произошло", — идет речь в перехвате.

По словам участника разговора чеченцы не хотят воевать за россию, убегают с поля боя так как в связи с лучшим чем у россиян материальным положением "им есть что терять".

"Я давно на эту тему и тебе лично говорил и оттуда говорят, что кроме понтов ничего, воевать за Россию не хотят, идут только второй волной, только зачищают, только понты, очень редко, когда они там что-то там, где-то как-то исполняют, в основном один пафос, дорогой обвес, дорогое оружие, дорогое сопровождение и все. Чуть что сразу бегут, стреляют во все стороны (…) Извините что матерюсь, я их по Кавказу знаю и здесь знаю, что не хотят они ничего делать, одни сказки, понты вот эти — брат Ахмат, сила, хандулила, аллах акбар и все этом духе, и все, на этом все заканчивается. А так ни одну жизнь свою не хотят, им в отличии от наших есть что терять, у них у всех в Чечне зарплата в два-три раза больше чем у нас, у всех по домику, по квартирке, по иномарке хорошей стоит".

Говорится, что кавказцы нужны путинскому режиму, чтобы убивать русских в ходе подавления возможных протестов против Кремля.

"(…) Сейчас война показывает, что русская война нужна только русским и правильно говорят "кавказский мир, он всегда будет сидеть на нашей спине нагрузкой" и будет только жрать из нашей тарелки и спать в наших кроватях. Все что там сейчас у них, за чей счет они живут, они живут за счет того, что у нас у стариков пенсий нету, за счет того, что мы не ездим на хороших…(машинах – ред.), потому что все туда гонят, все на Кавказ гонят, закрывают, подкупают их, лишь бы они вот это ходили махали "мы вояки путина", "мы волки путина", да это все … (вранье – ред.), они готовы только (убивать – ред.) нас, если русский бунт против государства не дай Бог поднимут, вот они примчаться …(убивать – ред.) наших. А так они ни на что не способны", — рассказал офицер российского спецназа.

Напомним, согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.