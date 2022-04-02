Щуцький: закони, які діють у мирний час, у воєнний - не працюють

"Державна митна служба повинна була і зробила той крок, який політично дав нам багато можливостей"

Митні адміністрації сусідніх з Україною держав дуже швидко пішли на зустріч українській стороні щодо спрощення процедури пропуску гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє Телеграф з посиланням на першого заступника голови Держмитслужби України Олександра Щуцького на сторінці служби у Facebook.

За його словами, ще до початку війни керівництво Держмитслужби розробило певні заходи застереження по ситуації, зокрема, вирішило створити резервний штаб на Закарпатті.

"Закони, які діють у мирний час, у воєнний не працюють або працюють неефективно. З огляду на все це мене відрядили на Закарпаття, в наш резервний штаб, для організації роботи в тій ситуації, яка склалася", — сказав Щуцький.

Одним із завдань з першого дня війни були перемовини з нашими партнерами — митними адміністраціями в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині щодо спрощення процедури пропуску гуманітарних вантажів тощо.

"Вони дуже добре розуміли нашу ситуацію і зразу на високому рівні відгукнулися. Це було вкрай важливо — відкрити кордон, адже відкривати його потрібно було не тільки з українського боку, а і з європейського, щоб прибрати черги, бюрократію, ті механізми, які нас розділяли в мирний час", — розповідає перший замголови митної служби.

За словами Щуцького, навіть у питанні ввезення таких вантажів, для яких розроблена спеціальна процедура (наприклад, медикаменти, військова амуніція), сусіди йшли на співпрацю.

"Тому вважаю, що робота, виконана Держмитслужбою у перші дні війни, була зроблена на рівні великих дипломатичних місій! Можливо, люди її не бачать, бо вона триває десь по той бік лаштунків, але це справді потужна робота і співпраця. І наша вдячність європейцям величезна", — додає він.

В Держмитслужбі також переконані, що кожен на своєму місці повинен виконувати свою роботу: хтось тримати автомат на передовій, хтось стояти біля верстата.

"Державна митна служба повинна була і зробила той крок, який політично дав нам багато можливостей: європейці побачили нашу відкритість і продовжили співпрацю", — резюмував Щуцький.