Щуцкий: законы, действующие в мирное время, в военное – не работают

"Государственная таможенная служба должна была и сделала тот шаг, который политически дал нам много возможностей"

Таможенные администрации соседних с Украиной государств очень быстро пошли навстречу украинской стороне по упрощению процедуры пропуска гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на первого заместителя главы Гостаможслужбы Украины Александра Щуцкого на странице службы в Facebook.

По его словам, еще до начала войны руководство Гостаможслужбы разработало определенные меры предосторожности по ситуации, в частности, решило создать резервный штаб на Закарпатье.

"Законы, которые действуют в мирное время, в военное не работают или работают неэффективно. Учитывая все это, меня отправили на Закарпатье, в наш резервный штаб для организации работы в той ситуации, которая сложилась", — сказал Щуцкий.

Одной из задач с первого дня войны были переговоры с нашими партнерами — таможенными администрациями в Румынии, Венгрии, Польше, Словакии по упрощению процедуры пропуска гуманитарных грузов и тому подобное.

"Они очень хорошо понимали нашу ситуацию и сразу на высоком уровне откликнулись. Это было крайне важно — открыть границу, ведь открывать его нужно было не только с украинской стороны, а и с европейской, чтобы убрать очереди, бюрократию, те механизмы, которые нас разделяли в мирное время", — рассказывает первый замглавы таможенной службы.

По словам Щуцкого, даже в вопросе ввоза таких грузов, для которых разработана специальная процедура (например, медикаменты, военная амуниция), соседи шли на сотрудничество.

"Поэтому считаю, что работа, выполненная Гостаможслужбой в первые дни войны, была сделана на уровне больших дипломатических миссий! Возможно, люди ее не видят, потому что она продолжается где-то по ту сторону кулис, но это действительно мощная работа и сотрудничество. И наша благодарность европейцам огромна", — добавляет он.

В Гостаможслужбе также убеждены, что каждый на своем месте должен выполнять свою работу: кто-то держать автомат на передовой, кто-то стоять у станка.

"Государственная таможенная служба должна была и сделала тот шаг, который политически дал нам много возможностей: европейцы увидели нашу открытость и продолжили сотрудничество", — резюмировал Щуцкий.