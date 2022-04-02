У війні винний один путін? У мережі поставили чітке питання щодо росіян

У мережі підняли питання стосовно вторгнення росії

У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну в опозиційних російських ЗМІ, а також іноді на Заході звучить теза про те, що "у війні винен путін, а не російський народ". В Україні ж ця теза викликає цілком певну реакцію.

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Так, користувач мережі "Дядечко Шу" на своїй сторінці в "Твіттері" задався питанням "у війні винен один тільки путін"?

Публікація в соцмережі

У коментарях під дописом користувачі мережі наголошують, що винні абсолютно всі жителі росії, які впродовж багатьох років підтримували кривавого лідера. Є й такі, хто запевняє, що, якби не путін, то звичайні російські хлопчики не опинились би на війні в Україні та відзначають, що саме він є винуватцем пекла, який розгорнувся на українських територіях.

Окремі користувачі відзначають, що більшість російських солдатів, які вдаються до мародерства в українських містах, вже давно "не хлопчики" і мають за спиною багатодітну родину, яку потрібно вдягти та нагодувати. Саме це, на їх думку, й підтверджує бідність російського населення та відсутність найнеобхіднішого — цивілізованої роботи та відповідної зарплати.

Реакція користувачів мережі на допис

Варто відзначити, що більшість серед тих, хто прокоментував допис, все ж дотримуються думки, що у війні росії з Україною винен не лише президент володимир путін, а й все населення російської федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марина Овсяннікова, яка "засвітилася" у прямому ефірі одного з російських телеканалів з антивоєнним плакатом звинуватила у вторгненні в Україну виключно кривавого диктатора володимира путіна.