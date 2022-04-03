В ОП назвали ключові напрямки розвитку економіки під час війни

Україна переходить на спрощену систему оподаткування

Для стабілізації економіки в умовах війни Україна залучатиме як власні кошти, так і кошти міжнародних партнерів.

Про це у Telegram написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко за підсумками наради, яку провів Президент України Володимир Зеленський з економічними блоками Офісу Глави держави та Кабінету Міністрів.

"Разом з Кабінетом Міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти", – наголосив він.

Одночасно Україна переходить на спрощену систему оподаткування, нагадав Тимошенко. За повідомленням ОП, це відбудеться у квітні.

Одним з головних питань наради стало також проведення посівної. Як зазначається, українська влада опрацьовує шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Нагадаємо, раніше перша віцепремєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що станом на 28 березня сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, сягнула 564,9 мільярдів доларів. Кожного дня ця цифра зростає.

Свириденко наголосила, що Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат – як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів рф.