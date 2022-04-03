В ОП назвали ключевые направления развития экономики во время войны

Украина переходит на упрощенную систему налогообложения

Для стабилизации экономики в условиях войны Украина будет привлекать как собственные средства, так и средства международных партнеров. Об этом в Telegram написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко по итогам совещания, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета Министров.

"Вместе с Кабинетом Министров работаем, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени. Привлекаем собственные и партнерские средства", – подчеркнул он.

В то же время Украина переходит на упрощенную систему налогообложения, напомнил Тимошенко. По сообщению ОП, это произойдет в апреле.

Одним из главных вопросов совещания стало также проведение посевной. Как отмечается, украинские власти прорабатывают пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по состоянию на 28 марта сумма единоразовых потерь, понесенных Украиной от российского вторжения, достигла 564,9 миллиарда долларов. Каждый день эта цифра растет.

Свириденко подчеркнула, что Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат – как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов россии.