Рус

Правила міжнародних автомобільних перевезень стають ще комфортнішими для українців, - МІУ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
107
Правила міжнародних автомобільних перевезень стають ще комфортнішими для українців, - МІУ Новина оновлена 04 квітня 2022, 17:09

Міністерство інфраструктури спрощує міжнародні автомобільні вантажні перевезення, а також веде системні переговори з країнами-партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану. Про результати роботи станом на 4 квітня розповіли в пресслужбі відомства.

"З огляду на закриття транзиту територією Білорусі та росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, терміни дій електронної заявки на отримання дозволів було збільшено з 7 до 10 днів. Для перевезень до Польщі було збільшено до 5 дозволів усіх видів на один транспортний засіб з квітня по травень. Для Чехії було збільшено до 2-х дозволів усіх видів строком на один місяць для вантажівок з повною масою до 10 т. Для перевезень через територію Сербії були повністю зняті обмеження для транспорту вагою менше 10 т.

Поки в Румунії лишається система дозвільного проїзду, було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище.

Також команді МІУ вже вдалось домовитись про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви та Словаччини, а також територією Грузії та Туреччини.

Гуманітарні вантажі можна перевозити без додаткових дозволів через Молдову, Румунію, Словенію, Австрію, Чехію, Польщу, Німеччину, Нідерланди та Литву.

Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Україна
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
Дата публікації
Категорія
Грузинський кордон
Грузія допомагає армії путіна з постачанням військової техніки в обхід санкцій — розвідка
Дата публікації
Категорія
Окупанти намагаються покращити тактичне становище на півдні України
Ворог планує ескалацію на сході та намагається зміцнитися на півдні: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Знищені українські будинки армією окупантів
Російські ЗМІ відверто закликають до масових репресій проти українців: що відомо
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв