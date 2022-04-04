Правила міжнародних автомобільних перевезень стають ще комфортнішими для українців, - МІУ

Міністерство інфраструктури спрощує міжнародні автомобільні вантажні перевезення, а також веде системні переговори з країнами-партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану. Про результати роботи станом на 4 квітня розповіли в пресслужбі відомства.

"З огляду на закриття транзиту територією Білорусі та росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, терміни дій електронної заявки на отримання дозволів було збільшено з 7 до 10 днів. Для перевезень до Польщі було збільшено до 5 дозволів усіх видів на один транспортний засіб з квітня по травень. Для Чехії було збільшено до 2-х дозволів усіх видів строком на один місяць для вантажівок з повною масою до 10 т. Для перевезень через територію Сербії були повністю зняті обмеження для транспорту вагою менше 10 т.

Поки в Румунії лишається система дозвільного проїзду, було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище.

Також команді МІУ вже вдалось домовитись про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Литви та Словаччини, а також територією Грузії та Туреччини.

Гуманітарні вантажі можна перевозити без додаткових дозволів через Молдову, Румунію, Словенію, Австрію, Чехію, Польщу, Німеччину, Нідерланди та Литву.