Правила международных автомобильных перевозок становятся еще более комфортными для украинцев, - МИУ

Министерство инфраструктуры упрощает международные автомобильные грузовые перевозки, а также ведет системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения. О результатах работы на 4 апреля рассказали в пресс-службе ведомства.

"Учитывая закрытие транзита по территории Беларуси и России, а также увеличение количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений", - говорится в сообщении.

В частности, сроки действий электронной заявки на получение разрешений были увеличены с 7 до 10 дней. Для перевозок в Польшу было увеличено до 5 разрешений всех видов на одно транспортное средство с апреля по май. Для Чехии было увеличено до 2-х разрешений всех видов сроком на месяц для грузовиков с полной массой до 10 т. Для перевозок через территорию Сербии были полностью сняты ограничения для транспорта весом менее 10 т.

Пока в Румынии остается система разрешительного проезда, было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС автомобильным перевозчикам, выполняющим перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше.

Также команде МИУ уже удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы и Словакии, а также по территории Грузии и Турции.

Гуманитарные грузы можно перевозить без дополнительных разрешений через Молдову, Румынию, Словению, Австрию, Чехию, Польшу, Германию, Нидерланды и Литву.