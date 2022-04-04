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В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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В Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України Новина оновлена 04 квітня 2022, 19:07

Поряд з санкціями та політичним тиском на Росію, в першу чергу необхідно збільшити постачання озброєнь Україні для ефективного захисту, а також для звільнення окупованих територій.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер.

"Ми повинні значно посилити політичний та економічний тиск на Росію, як уже оголосили Анналена Бербок (голова МЗС Німеччини – ред) та Роберт Хабек (міністр економіки та захисту клімату ФРН – ред.), анонсувавши додаткові санкції", — заявив політик

"Але перш за все Україні потрібно більше зброї для захисту. Крім того, через злочини, скоєні на окупованих територіях, "захист" також означає звільнення окупованих територій. Тому ми маємо постачати більше зброї та озброєнь, які необхідні", — підсумував Робін Вагнер.

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

Також, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.

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