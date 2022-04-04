Укр

В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружений Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
474
В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружений Украине Новость обновлена 04 апреля 2022, 19:07

Наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер.

"Мы должны значительно усилить политическое и экономическое давление на Россию, как уже объявили Анналена Бербок (глава МИД Германии – ред) и Роберт Хабек (министр экономики и защиты климата ФРН – ред.), анонсировав дополнительные санкции", — заявил политик

"Но прежде в первую очередь Украине нужно больше оружия для защиты. Кроме того, ввиду преступлений, совершенных на оккупированных территориях, "защита" также означает освобождение оккупированных территорий. Поэтому мы должны поставлять больше оружия и вооружений, которые необходимы", — подытожил Робин Вагнер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

Последствия "присутствия" россиян в Бородянке
В регионах
В Киевской области нашли новый город-могилу — замученных и убитых россиянами украинцев может быть еще больше, чем в Буче
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последствия "присутствия" россиян в Бородянке
В Киевской области нашли новый город-могилу — замученных и убитых россиянами украинцев может быть еще больше, чем в Буче
Дата публикации
Категория
Джо Байден
Не геноцид: в словах Байдена о зверствах россиян в Украине нашли "зраду" (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский посетил освобожденную Бучу
Зеленский приехал на место массовых убийств в Буче и сделал ряд важных заявлений: главное
Дата публикации
Категория
Войско российских оккупантов
россия планирует захватить крупный украинский город: раскрыты планы оккупантов
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 4 апреля
Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев