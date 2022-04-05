Розвідка оприлюднила дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів на Київщині
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Кожен зі списку має постати перед судом
Головне управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 5 квітня, оприлюднило список із відомостями про російських військовослужбовців, які вчиняли звірства на території Київської області.
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У пресцентрі ГУР МО наголосили, що відомості про росіян, котрі перебувають у складі 96-ї окремої розвідувальної бригади танкової армії Західного військового округу міста Нижній Новгород, які з перших днів військової агресії росії на українських землях вчинили незчисленну кількість звірячих злочинів у населених пунктах Київщини, має знати кожен українець.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам української розвідки вдалося дізнатися, що частину російських військових, які мародерили та вбивали цивільних під Києвом, планують повернути на лінію фронту в Україну.
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