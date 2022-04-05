Рус

Розвідка оприлюднила дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів на Київщині

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
російський окупант Новина оновлена 05 квітня 2022, 13:34
російський окупант

Кожен зі списку має постати перед судом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 5 квітня, оприлюднило список із відомостями про російських військовослужбовців, які вчиняли звірства на території Київської області.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

У пресцентрі ГУР МО наголосили, що відомості про росіян, котрі перебувають у складі 96-ї окремої розвідувальної бригади танкової армії Західного військового округу міста Нижній Новгород, які з перших днів військової агресії росії на українських землях вчинили незчисленну кількість звірячих злочинів у населених пунктах Київщини, має знати кожен українець.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться в тексті публікації.

Військові злочинці беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в Київській області – військовослужбовці 96 окремої розвідувальної бригади
Військові злочинці беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в Київській області – військовослужбовці 96 окремої розвідувальної бригади

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам української розвідки вдалося дізнатися, що частину російських військових, які мародерили та вбивали цивільних під Києвом, планують повернути на лінію фронту в Україну.

Теги:
#Росіяни #Список #ГУР #Військові
Володимир Зеленський
Україна
Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського
Дата публікації
Категорія
У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: влада б’є на сполох
У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: влада б’є на сполох
Дата публікації
Категорія
Медведєв "відпрацьовує" чергові кремлівські методички пропаганди
У путіна заявляють, що "українство — це фейк"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців