Як працює "ПриватБанк" та "Ощадбанк" під час війни: у яких містах відділення приймають відвідувачів

У містах, де велися активні бойові дії, деякі філії банків були вимушені зачинитися.

Через війну в Україні тимчасово перестали працювати близько третини банківських відділень, зокрема найбільших банків "ПриватБанк" та "Ощадбанк". У областях, де велися чи ведуться бойові дії, їх закрили з міркувань безпеки — мова про Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв та частково Донбас.

Про це інформують пресслужби банків на своїх сторінках.

Де працює ПриватБанк?

Відділення ПриватБанку працюють у більшості населених пунктів України. Наразі державний банк закрив лише ті свої філії, в яких співробітникам може загрожувати небезпека. Зокрема зачинені більшість відділень у Херсоні, Чернігові та Харкові.

Актуальна інформація про відділення, які працюють в Україні під час воєнного стану, їх графік роботи та контактна інформація доступні на інтерактивній мапі "ПриватБанку".

Відкриті відділення "ПриватБанку" в Україні

Де працює Ощадбанк?

"Ощадбанк" на сьогодні підтримує роботу понад 1 тисячі своїх філій, а також 70% банкоматів та терміналів. У більшості областей України відділення у містах працюють без перебоїв та у звичайному режимі, однак у деяких регіонах через загрозу працівникам у зв'язку з обстрілами "Ощадбанк" був вимушений закритися.

Так, у Донецькій області зачинені майже всі відділення, за винятком таких міст: Добропілля, Покровськ, Мирноград, Білицьке.

У Запорізькій області позакривалися відділення у Бердянську, Енергодарі, Мелітополі та ще деяких населених пунктах, а от в обласному центрі відкриті майже всі.

Складна ситуація з роботою "Ощадбанку" і в Київській області, яку лише 2 березня повністю звільнили від російських окупантів. Відділення лише частково працюють у самому Києві, а от у містах, де велися інтенсивні бойові дії, їх закрили. Про відновлення роботи на сайті банку поки не йдеться.

У Луганській області закрили всі відділення "Ощадбанку". Частково закрити відділення у Миколаївській та Одеській областях.

Харківська, Херсонська, Чернігівська області — працюють лише декілька відділень.

Актуальна інформація про відкриті відділення, їх графік роботи, доступні і весь час оновлюються на офіційному сайті банку за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час воєнного стану працює "Нова пошта" та "Укрпошта".