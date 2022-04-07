Інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей буде відновлено у найкоротший термін – Тимошенко

У населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, зруйнованих в ході російської військової агресії, стартували роботи з ремонту інфраструктури, розчищення доріг та відновлення зв’язку й електропостачання. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Чернігів з перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії. Місто зруйновано на 70%. Надзвичайно важливе завдання – відновити його у найкоротший термін", — розповів він.

Наразі у місті працюють комунальні служби, які наводять лад на дорогах, активно відновлюють мережі постачання електроенергії, вивозять сміття.

На Сумщині починають відновлення у населених пунктах Тростянець, Охтирка, Боромля, де точились найзапекліші бої. Паралельно на території області триває розмінування території, а біля зруйнованої переправи у селі Климентове облаштовуються під'їзди до понтонного мосту.

"Сумська область знову на зв’язку! Нещодавно було отримано 29 комплексів Starlink і відновлено дистанційне навчання", — зазначив Тимошенко.

Крім цього, у Тростянці до будинків повернули світло, а у селі Боромля майже повністю відновили водопостачання.

"І головне: аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію", — додав заступник голови ОП.