Инфраструктура Черниговской и Сумской областей будет восстановлена в кратчайшие сроки – Тимошенко
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В населенных пунктах Черниговщины и Сумщины, разрушенных в ходе российской военной агрессии, стартовали работы по ремонту инфраструктуры, расчистке дорог и возобновлению связи и электроснабжения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Чернигов с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии. Город разрушен на 70%. Чрезвычайно важная задача – восстановить его в кратчайшие сроки", – рассказал он.
Сейчас в городе работают коммунальные службы, которые наводят порядок на дорогах, активно восстанавливают сети поставок электроэнергии, вывозят мусор.
На Сумщине начинают восстановление в населенных пунктах Тростянец, Ахтырка, Боромля, где шли самые ожесточенные бои. Параллельно на территории области идет разминирование территории, а возле разрушенной переправы в селе Климентово обустраиваются подъезды к понтонному мосту.
"Сумская область снова на связи! Недавно были получены 29 комплексов Starlink и возобновлено дистанционное обучение", — отметил Тимошенко.
Кроме этого, в Тростянце в дома вернули свет, а в селе Боромля почти полностью восстановили водоснабжение.
"И главное: аграрии Сумщины начали посевную кампанию", – добавил замглавы ОП.
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