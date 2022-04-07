УП: Зеленський працює із таємного бункера, зараз у нього 2 основні завдання

Основна робота українського президента відбувається у захищених приміщеннях бункера

Президент України Володимир Зеленський наразі сконцентрований на розв'язанні двох надважливих питань: міжнародного та оборонного. На все інше, зізнаються в оточенні глави держави, просто бракує часу.

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Як пише видання "УП", Зеленський вирішив залишитися в Києві, адже має на руках вкрай важливі апокаліптичні дані від розвідників із Заходу, а також розрахунки українських спецслужб і армії, згідно з якими, росія стовідсотково не спроможна захопити столицю.

Окрім того, навіть отримавши безліч пропозицій сховатися в одному з безпечних місць західних столиць, Зеленський все ж довірився українській системі безпеки і облаштував свою схованку у секретному бункері, розташованому у Києві.

Зазначається, що вказаний секретний об'єкт був облаштований в Україні ще за часів Радянського союзу. Він повністю розрахований на те, що б вижити, перебуваючи в ньому, навіть в умовах тотальної ядерної війни.

Детальніше про бункер, який знаходиться на території адміністрації президента, розповів колишній український політик Микола Азаров.

"Це абсолютно захищений, підготовлений ще в радянські часи бункер для роботи вищого політичного і військового керівництва держави в умовах атомного нападу. Пряме влучання ядерного боєприпасу не завдасть жодної шкоди людям в бункері", – заявив він.

За інформацією видання, український президент спільно зі своєю командою користуються приміщеннями Офісу для проведення зустрічей, інтерв'ю, брифінгів, а також певних нарад, проте основна робота керівництва країни проходить саме у повністю захищених приміщеннях бункера. Саме там Зеленський, поблизу якого постійно знаходяться дипломати, військові та економісти, працює над вирішенням основних на сьогоднішній день проблем. Вони стосуються міжнародної та оборонної складової, адже на інше, окрім економіки, у період війни часу не вистачає.

"…слід визнати: і прем'єр Шмигаль, і спікер Стефанчук, може, вперше за весь час роботи відпущені у майже вільне плавання. Президенту і його Офісу через вал дипломатично-воєнної роботи бракує сил і часу контролювати ще й інші гілки влади", — йдеться в тексті матеріалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-глава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж детально розповів про бункер, в якому може переховуватись кривавий лідер росії володимир путін.