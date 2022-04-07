Розпочався ремонт пошкодженої ракетним ударом траси Київ-Чоп
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Тимошенко закликав жителів Києва та області відтермінувати повернення додому
В рамках відновлення інфраструктури Київської області стартувало відновлення траси Київ-Чоп, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено", – зазначив він.
Також Тимошенко закликав жителів Києва та області відтермінувати повернення додому через існуючу небезпеку для життя.
"Нагадую — повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя. Треба ще трохи почекати!", – наголосив заступник голови ОП.
Раніше силами "Укравтодору" було розчищено 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп від знищеної техніки та небезпечних предметів.
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