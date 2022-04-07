Розпочався ремонт пошкодженої ракетним ударом траси Київ-Чоп

Тимошенко закликав жителів Києва та області відтермінувати повернення додому

В рамках відновлення інфраструктури Київської області стартувало відновлення траси Київ-Чоп, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено", – зазначив він.

Також Тимошенко закликав жителів Києва та області відтермінувати повернення додому через існуючу небезпеку для життя.

"Нагадую — повертатися до Києва та області поки небезпечно для життя. Треба ще трохи почекати!", – наголосив заступник голови ОП.

Раніше силами "Укравтодору" було розчищено 29 кілометрів траси М-06 Київ – Чоп від знищеної техніки та небезпечних предметів.