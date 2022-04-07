Укр

Начался ремонт поврежденной ракетным ударом трассы Киев-Чоп

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Начался ремонт поврежденной ракетным ударом трассы Киев-Чоп Новость обновлена 07 апреля 2022, 15:47

Тимошенко призвал жителей Киева и области отсрочить возвращение домой

В рамках восстановления инфраструктуры Киевской области стартовало восстановление трассы Киев-Чоп, поврежденной в результате боевых действий. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен", – отметил он.

Также Тимошенко призвал жителей Киева и области отсрочить возвращение домой из-за существующей опасности для жизни.

"Напоминаю – возвращаться в Киев и область пока опасно для жизни. Надо еще немного подождать!", – подчеркнул замглавы ОП.

Ранее силами "Укравтодора" было расчищено 29 километров трассы М-06 Киев – Чоп от уничтоженной техники и опасных предметов.

Теги:
#Ремонт #Киевщина #Трасса #Российская агрессия #Кирилл Тимошенко
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