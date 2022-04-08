росія все ще живе у 2014 році і робить ставку на моральних виродків — Подоляк
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"російський світ" є світом смерті, кровопролиття, а також суцільної ненависті, а в Україні та серед її жителів такий спосіб життя є неприйнятним
Радник глави Офісу президента та член української переговорної делегації Михайло Подоляк запевняє, що, на його думку, проблема російської федерації в тому, що вона дотепер живе 2014 роком. Такі висновки він робить з огляду на те, що окупанти, які перебувають на захоплених українських територіях, намагаються влаштувати там карикатурні "органи влади" та навіть впровадити в обіг рублі — на щастя, безрезультатно.
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Про це він розповів в інтерв'ю медіапорталу "РБК-Україна".
"На жаль, Україна тоді опинилася у тяжкій ситуації, інститути держави були частково зруйновані через зрозумілі причини, деякі наші люди, українці, перебували в якихось ілюзіях ще й т.д. І тоді росіяни отримали можливість досить просто захопити Крим, влаштувати якісь кримінальні анклави під назвою "республіки", по суті, звичайні кримінальні зони. Вони залишилися в цій ілюзії, за вісім років вони цю ілюзію розширили, помножили, вони не знають України", — сказав він.
Подоляк переконаний, що потрібно бути "абсолютно відірваними від реального світу", аби бути переконаними, що близько 80-90% українців зустрічатимуть росіян "хлібом-сіллю". За словами чиновника, російське населення дотепер продовжує жити в ілюзіях та зовсім не усвідомлюють того, що їх ненавидять. Особливо це стосується тих частин України, де вони зараз знаходяться та знищують людей, тобто на півдні та на сході.
Подоляк заявляє, що "російський світ" є світом смерті, кровопролиття, а також суцільної ненависті, а в Україні та серед її жителів такий спосіб життя є неприйнятним, адже люди тут живуть зовсім по-іншому. Україна завжди обирала комфорт, вкладаючи кошти у комфорт та інфраструктуру, а не у армію та бойову техніку. Що стосується росії, то вона упродовж багатьох років займалася лише одним — вкладала бюджет в експансію та знищення сусідів.
"Саме тому, коли вони прийшли, виявилося, що 99% людей їх не перетравлюють, їх ненавидять. І всі їхні спроби влаштувати якісь анклавні речі, якісь "хенеери", вони наштовхуються на те, що вони там знаходять два-три інтелектуальні інваліди, моральні виродки, які погоджуються на фейкові посади і щось подібне. Все це не працюватиме", — підсумував радник.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як Михайло Подоляк поділився своїми думками щодо тривалості війни з росією та відзначив, що, аби це протистояння не перетворилося на довготривале, Україні потрібно якнайшвидше вибити росіян з Донбасу.
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