росія все ще живе у 2014 році і робить ставку на моральних виродків — Подоляк

"російський світ" є світом смерті, кровопролиття, а також суцільної ненависті, а в Україні та серед її жителів такий спосіб життя є неприйнятним

Радник глави Офісу президента та член української переговорної делегації Михайло Подоляк запевняє, що, на його думку, проблема російської федерації в тому, що вона дотепер живе 2014 роком. Такі висновки він робить з огляду на те, що окупанти, які перебувають на захоплених українських територіях, намагаються влаштувати там карикатурні "органи влади" та навіть впровадити в обіг рублі — на щастя, безрезультатно.

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Про це він розповів в інтерв'ю медіапорталу "РБК-Україна".

"На жаль, Україна тоді опинилася у тяжкій ситуації, інститути держави були частково зруйновані через зрозумілі причини, деякі наші люди, українці, перебували в якихось ілюзіях ще й т.д. І тоді росіяни отримали можливість досить просто захопити Крим, влаштувати якісь кримінальні анклави під назвою "республіки", по суті, звичайні кримінальні зони. Вони залишилися в цій ілюзії, за вісім років вони цю ілюзію розширили, помножили, вони не знають України", — сказав він.

Подоляк переконаний, що потрібно бути "абсолютно відірваними від реального світу", аби бути переконаними, що близько 80-90% українців зустрічатимуть росіян "хлібом-сіллю". За словами чиновника, російське населення дотепер продовжує жити в ілюзіях та зовсім не усвідомлюють того, що їх ненавидять. Особливо це стосується тих частин України, де вони зараз знаходяться та знищують людей, тобто на півдні та на сході.

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Подоляк заявляє, що "російський світ" є світом смерті, кровопролиття, а також суцільної ненависті, а в Україні та серед її жителів такий спосіб життя є неприйнятним, адже люди тут живуть зовсім по-іншому. Україна завжди обирала комфорт, вкладаючи кошти у комфорт та інфраструктуру, а не у армію та бойову техніку. Що стосується росії, то вона упродовж багатьох років займалася лише одним — вкладала бюджет в експансію та знищення сусідів.

"Саме тому, коли вони прийшли, виявилося, що 99% людей їх не перетравлюють, їх ненавидять. І всі їхні спроби влаштувати якісь анклавні речі, якісь "хенеери", вони наштовхуються на те, що вони там знаходять два-три інтелектуальні інваліди, моральні виродки, які погоджуються на фейкові посади і щось подібне. Все це не працюватиме", — підсумував радник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Михайло Подоляк поділився своїми думками щодо тривалості війни з росією та відзначив, що, аби це протистояння не перетворилося на довготривале, Україні потрібно якнайшвидше вибити росіян з Донбасу.