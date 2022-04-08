"З роти 10 людей залишилось. Не слухайте новини, не дивіться!": окупанти визнають, що в Україні їм вже не перемогти

Окупанти нарешті усвідомили, що в Україні їм вже нічого "не світить"

Вже другий місяць поспіль українські захисники невпинно боронять українські землі від загарбників з росії. Своєю чергою російські солдати, які зазнають незчисленних втрат від потужного протистояння українців, почали розуміти, що війну в Україні їм вже не виграти. Тепер вони прямо заявлять близьким, що повернутися додому, до росії, вони зможуть лише двома шляхами: 200-ми або 300-ми.

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Ще одну телефонну розмову окупанта з дружиною, в якій рашист закликає почути жінку його останнє перед ймовірною смертю прохання і не пускати 6-річного сина до армії, в п'ятницю, 8 квітня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

" — Як малий поводиться?

- Так, нічого… Бабусі сказав, що йому 6 років і він сам все вирішує.

- Зробіть так, щоб він до армії не пішов.

- Як це зробити?!

– Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть закликати, то мамку проси, хай дядькові Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє… чого я хочу", — каже російський солдат.

Окрім того, у розмові з дружиною він додає, що втрати росіян в Україні просто колосальні — після боїв з українськими військовими лише у його роті залишилися живими лише 10 людей. Проте, навіть незважаючи на це, російське командування відмовляється виводити їх з українських земель.

"У нас залишилося два шляхи: або 200-м, або 300-м повернутися додому. Все…".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам Служби безпеки України вдалося перехопити ще одну аудіо розмову російських військових, які вкотре підтверджують про великі втрати серед загарбників на українських землях.