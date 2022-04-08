Рус

Найбільша аварія РЖД за останні роки — справа рук російських "рейкових партизанів" — соцмережі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1048
Найбільша аварія РЖД за останні роки — справа рук російських "рейкових партизанів" — соцмережі Новина оновлена 08 квітня 2022, 16:55

Причиною аварії вантажного потяга в Мурманській області рф у ніч з 23 на 24 березня могли стати дії російських рейових партизанів, які протестують проти війни з Україною. Про це повідомляється на телеграм-каналі ОСТАНОВИ ВАГОНЫ, який, імовірно, належить залізничному спротиву в Росії.

Це одна з найбільших аварій РЖД в останні роки. 20 вагонів 8-тонного вантажного поїзда зійшли з рейок, 14 з них перекинулись. Окрім того було пошкоджено 300 метрів залізничних шляхів і 3 прольоти контактних ліній.

Також російські рейкові партизани запустили сайт ОСТАНОВИ ВАГОНЫ.

На сайті розміщені детальні інструкції, як будь-який охочий може завадити доставці зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні. Також вказані основні регіони, де спротиву рекомендують зосередити зусилля. При цьому, пише спротив, паливо і боєприпаси на війну підвозяться з військових складів по всій Росії, тому важливо, щоб спротив діяв усюди.

Нагадаємо, раніше "рейкову війну" розпочали білоруські партизани. МВС Білорусі за час війни зафіксувало понад 80 актів "тероризму і саботажу" на залізниці.

Сайт: http://ostanovivagony.info/

Телеграм-канал: https://t.me/ostanovivagony

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: [email protected]

володимир путін швидше за все ще недовго буде користуватися такою популярністю в рф
Політика
росія може повторити долю СРСР: в Україні дали цікавий прогноз щодо майбутнього путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
володимир путін швидше за все ще недовго буде користуватися такою популярністю в рф
росія може повторити долю СРСР: в Україні дали цікавий прогноз щодо майбутнього путіна
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
Лавров зробив дивну пропозицію Україні щодо Білорусі
Дата публікації
Категорія
"Точку-У" росіяни успішно використали пару місяців тому на навчаннях
"Спалились": росіян упіймали на черговій брехні з приводу ракетного удару по Краматорську
Дата публікації
Категорія
Капітан Бєлоусов
Росіяни вбили цивільного, обстрілявши криголам в порту Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 8 квітня
Війна – день 44: росія вдарила ракетою по залізничному вокзалу Краматорська, вбивши десятки цивільних