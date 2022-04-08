Найбільша аварія РЖД за останні роки — справа рук російських "рейкових партизанів" — соцмережі
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Причиною аварії вантажного потяга в Мурманській області рф у ніч з 23 на 24 березня могли стати дії російських рейових партизанів, які протестують проти війни з Україною. Про це повідомляється на телеграм-каналі ОСТАНОВИ ВАГОНЫ, який, імовірно, належить залізничному спротиву в Росії.
Це одна з найбільших аварій РЖД в останні роки. 20 вагонів 8-тонного вантажного поїзда зійшли з рейок, 14 з них перекинулись. Окрім того було пошкоджено 300 метрів залізничних шляхів і 3 прольоти контактних ліній.
Також російські рейкові партизани запустили сайт ОСТАНОВИ ВАГОНЫ.
На сайті розміщені детальні інструкції, як будь-який охочий може завадити доставці зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні. Також вказані основні регіони, де спротиву рекомендують зосередити зусилля. При цьому, пише спротив, паливо і боєприпаси на війну підвозяться з військових складів по всій Росії, тому важливо, щоб спротив діяв усюди.
Нагадаємо, раніше "рейкову війну" розпочали білоруські партизани. МВС Білорусі за час війни зафіксувало понад 80 актів "тероризму і саботажу" на залізниці.
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