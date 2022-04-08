Крупнейшая авария РЖД за последние годы — дело рук российских "рельсовых партизан" — соцсети

Причиной аварии грузового поезда в Мурманской области РФ в ночь с 23 на 24 марта могли стать действия российских рельсовых партизан, протестующих против войны с Украиной. Об этом сообщается на телеграм-канале ОСТАНОВИ ВАГОНЫ, предположительно, принадлежащему железнодорожному сопротивлению в России.

Это одна из крупнейших аварий РЖД за последние годы. 20 вагонов 8-тонного грузового состава сошли с рельсов, 14 из них опрокинулись. Помимо этого было повреждено 300 метров железнодорожного пути и 3 пролета контактных линий.

Также российские рельсовые партизаны запустили сайт ОСТАНОВИ ВАГОНЫ.

На сайте размещены подробные инструкции, как любой желающий может помешать доставке оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине. Также указаны основные регионы России, где партизанам рекомендуют сосредоточить усилия. При этом, пишет сопротивление, топливо и боеприпасы на войну подвозятся с военных складов по всей России, поэтому важно, чтобы сопротивление действовало везде.

Напомним, ранее беларусские партизаны устроили "рельсовую войну". МВД Беларуси за время войны зафиксировало более 80 актов "терроризма и саботажа" на железной дороге.

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