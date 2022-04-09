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Екснардеп Береза влаштував скандал через вручення йому повістки в армію (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Борислав Береза Новина оновлена 09 квітня 2022, 22:46
Борислав Береза

Сам політик каже, що його намагалися підставити

Колишній народний депутат Борислав Береза влаштував суперечку з людьми у військовій формі, які прийшли до нього, щоб вручити повістку.

Відповідними кадрами поділився журналіст Василь Крутчак у своєму Фейсбуку.

"Березі принесли повістку з військкомату, то він закотив істерику", — написав він.

На відео помітно, що екснардеп, зважаючи на все, дзвонить своєму адвокату, щоб проконсультуватися з ним щодо того, що робити далі. Але той зрештою запропонував йому таки підписати документи та отримати повістку.

Сам Береза, як видно на кадрах, вимагав від людей представитися і навіть викликав поліцію, щоб та підтвердила особи присутніх.

Сам Береза вже відреагував на це відео та розповів свою версію події. Зокрема він зазначив, що вже має контракт із теробороною у Києві, а також заявив, що вся ця історія для нього виглядає як постановка.

Як повідомлялося раніше, радник голови офісу президента Олексій Арестович розкритикував користувачів мережі за те, що ті захоплюються головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, але вдають, що не існує верховного головнокомандувача. Ці його слова наробили шуму в мережі та привели до обговорення про те, хто ж для України важливіший.

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#Україна #Борислав Береза
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