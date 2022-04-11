На Харківщині зруйновано або пошкоджено понад 800 км доріг державного значення

Через російське вторгнення дорожній інфраструктурі державного значення Харківщини завдано збитків на близько 30 млрд грн: зруйновано або пошкоджено 11 мостів та шляхопроводів, понад 800 км доріг державного значення. Про це повідомив Укравтодор.

"Ці підрахунки попередні, частина області залишається окупованою, на ній тривають бої. Служба автомобільних доріг у Харківській області виїжджає оперативно, моніторить ситуацію та оновлює інформацію у залежності від ситуації на фронті", — зазначається у повідомленні відомства у Facebook.

Попри це, дорожники Харківщини, продовжують роботу на найважливіших транспортних коридорах та забезпечують проїзд на київському та дніпровському напрямках, аби мешканці регіону могли евакуюватися.

Як зазначили в Укравтодорі, 11 квітня, на 47-ий день війни, дорожня техніка виїхала на дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський та М-18 Мерефа — Лозова. Підрядні організації ДП "Харківський Облавтодор" та ТОВ "Автомагістраль-Південь" ліквідовують ямковість.

"Завдання дорожників — забезпечити безперешкодний рух транспорту громадян та доставку гуманітарних вантажів", — наголосили в Укравтодорі.

Як відомо, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомляв, що в Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних, а у самому Харкові сильно постраждав центр міста.