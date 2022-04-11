Укр

На Харьковщине разрушено или повреждено более 800 км дорог государственного значения

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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На Харьковщине разрушено или повреждено более 800 км дорог государственного значения Новость обновлена 11 апреля 2022, 17:29

Из-за российского вторжения дорожной инфраструктуры государственного значения Харьковщины нанесен ущерб на около 30 млрд грн: разрушены или повреждены 11 мостов и путепроводов, более 800 км дорог государственного значения. Об этом сообщил Укравтодор.

"Эти подсчеты предварительные, часть области остается оккупированной, на ней продолжаются бои. Служба автомобильных дорог в Харьковской области выезжает оперативно, мониторит ситуацию и обновляет информацию в зависимости от ситуации на фронте", — отмечается в сообщении ведомства в Facebook.

Несмотря на это, дорожники Харьковщины продолжают работу на важнейших транспортных коридорах и обеспечивают проезд на киевском и днепровском направлениях, чтобы жители региона могли эвакуироваться.

Как отметили в Укравтодоре, 11 апреля, на 47-й день войны, дорожная техника выехала на дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-18 Мерефа – Лозовая. Подрядные организации ГП "Харьковский Облавтодор" и ООО "Автомагистраль-Юг" ликвидируют ямочность.

"Задача дорожников – обеспечить беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов", — отметили в Укравтодоре.

Как известно, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области разрушены 858 объектов, из них 628 – гражданских, а в самом Харькове сильно пострадал центр города.

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