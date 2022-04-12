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Відомого любителя росії помітили на Прикарпатті: хвалився документами від ЗСУ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Євген Червоненко Новина оновлена 12 квітня 2022, 10:56
Євген Червоненко

Як прокремлівський пропагандист пов'язаний із ЗСУ поки що невідомо

Відомого пропутінського колаборанта Євгена Червоненка, який завжди підтримував росію, помітили на одній із автозаправних станцій у Яремчі, що на Івано-Франківщині. Він влаштував гучний скандал через те, що працівники відмовили йому у заправці повного бака, мотивуючи обмеженою кількістю пального.

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Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі оприлюднив відомий український громадський діяч Сергій Стерненко.

Попередньо відомо, що на Червоненка звернули увагу, тому що той голосно кричав на працівників заправки, які заявили, що зможуть заправити його вартісний "Ауді" виключно по літражу. Пропагандист почав лаятися та заявив, що має документи від Збройних сил України, тож співробітники вимушені заповнити йому повний бак.

Євген Червоненко на заправці у Яречме
Євген Червоненко на заправці у Яречме

"Мене цікавить 2 питання:

1. Чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав, що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі?

2. Яким боком це проросійське опудало до ЗСУ і які такі бойові завдання він виконував у Івано-Франківській області?", — йдеться в тексті публікації.

До відома читачів, Євген Червоненко — український політик єврейського походження, член партії "Наша Україна", колишній міністр транспорту та зв'язку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з'явилось відео із кремлівським пропагандистом Антоном Красовським, який проговорився та назвав справжні цілі росії у війні проти України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Черненко
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