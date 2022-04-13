Тисячі популярних торговельних марок в Україні досі належать росіянам: створено список

Стало відомо, що чекає на ці компанії

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації 3238 торговельних марок, продукцію яких щодня купують українці, належать резидентам росії.

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Вказану інформацію, посилаючись на дані Укрпатента, оприлюднив Опендатабот.

Так, згідно із наявними даними, станом на 24 лютого 2022 року серед найбільш відомих — марки дитячого харчування ("Агуша", "Засинайко", "Тьома"), чаї ("Лісма", Curtis, "Майский"), молочні продукти ("Простоквашино", "Актуаль", "Веселий молочник", "Чудо"), косметика (Faberlic), ліки (віферон, діоксидин, реабілар), пива ("Балтика", "Жигулі") та навіть ЗМІ ("АіФ", "РБК").

Перелік торгових марок

Також зазначається, що у найближчому майбутньому розглядається ймовірність перереєструвати вищеперелічені компанії на нових власників, які не є представниками країни-агресора, аби ті й надалі працювали в Україні.

"Від початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі. На зміну власника торговельної марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або ж азіатських власників", — повідомив патентний повірений Олексій Сердюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні закликали споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку.