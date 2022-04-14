Міністр Кубраков розповів про етапи відбудови: базовий рівень – транспортне сполучення

Другим етапом відновлення українських сіл та міст є ремонт будівель

Відновлення автомобільного сполучення є першочерговим завданням при відбудові звільнених від рашистів населених пунктів. Для цього впроваджують швидкі тимчасові рішення. Паралельно проєктуються постійні мости, аби, коли дозволить ситуація, одразу перейти до повноцінної відбудови країни. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю для НВ.

"Коли нема мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень — це транспортне сполучення. І звичайно прибираємо у цих містах. Тому що якщо там скрізь уламки або снаряди валяються, ніхто там жити не буде. Безпекове питання найважливіше", — сказав Кубраков.

Другим етапом відновлення українських сіл та міст є ремонт будівель: заміна розтрощених вікон та дверей, перекриття даху. На це з резервного фонду виділили 1 млрд грн.

Далі розпочнеться відбудова повністю зруйнованих будинків для людей, яким нема куди повертатись.

"Є люди, у яких житло повністю зруйноване. Їм потрібно його побудувати. Це теж розділяється на два етапи: тимчасове житло, яке, я сподіваюся, ми досить швидко побачимо, якісне нормальне житло, — наші люди не повернуться, якщо це буде щось незрозуміле", — зауважив міністр інфраструктури.

Там, де ситуація найскладніша, будуть заново проєктувати цілі райони. Наприклад, у Чернігові доведеться побудувати окремий район для тих, хто втратив свої квартири у багатоквартирних будинках. Також доведеться "з нуля" відбудовувати місто Маріуполь, яке рашисти майже повністю стерли з лиця землі. Міністр припускає, що на відбудову Маріуполя знадобиться кілька років.

"Складна ситуація з підприємствами. Там важко щось прогнозувати. Цивільні об'єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна усе до двох років повністю побудувати. Якщо є відповідне фінансування, якщо є відповідні проектні команди, які працюють над цим. І якщо немає бюрократії", — сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.