Министр Кубраков рассказал об этапах восстановления: базовый уровень – транспортное сообщение

Вторым этапом восстановления украинских сел и городов является ремонт зданий

Налаживание автомобильного сообщения является первоочередной задачей при восстановлении освобожденных от рашистов населенных пунктов. Для этого вводятся быстрые временные решения. Параллельно проектируются постоянные мосты, чтобы, когда позволит ситуация, сразу перейти к полноценному восстановлению страны. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью НВ.

"Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень – это транспортное сообщение. И, конечно, убираем в этих городах. Потому что если там всюду обломки или снаряды валяются, никто там жить не будет. Вопрос безопасности самый важный", — сказал Кубраков.

Вторым этапом восстановления украинских сел и городов является ремонт зданий: замена разбитых окон и дверей, перекрытие крыши. На это из резервного фонда было выделено 1 млрд грн.

Далее начнется восстановление полностью разрушенных домов для людей, которым некуда возвращаться.

"Есть люди, у которых жилье полностью разрушено. Им нужно его построить. Это тоже разделяется на два этапа: временное жилье, которое, я надеюсь, мы довольно быстро увидим, и качественное нормальное жилье — наши люди не вернутся, если это будет что-то непонятное", — отметил министр инфраструктуры.

Там, где ситуация сложнее, будут заново проектировать целые районы. К примеру, в Чернигове придется построить отдельный район для тех, кто потерял свои квартиры в многоквартирных домах. Также придется "с нуля" отстраивать город Мариуполь, его рашисты почти полностью стерли с лица земли. Министр предполагает, что на восстановление Мариуполя понадобится несколько лет.

"Сложная ситуация с предприятиями. Там трудно что-либо прогнозировать. Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью отстроить. Если есть соответствующее финансирование, есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии", – сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.