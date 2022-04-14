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У Зеленського відкрито висміяли путіна: "Все йде за планом?"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Михайло Подоляк Новина оновлена 14 квітня 2022, 13:45
Михайло Подоляк

рф не припиняє оприлюднювати брехливі заяви про те, що "спецоперація" в Україні йде нібито "за планом"

Керівництво російської федерації продовжує заявляти, що рф почала масштабну війну проти України для того об не дозволити вступити у НАТО. Проте через свої дії в Альянс вступлять Швеція і Фінляндія, і він виявиться лише за пів години їзди від Санкт-Петербурга.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі у четвер, 14 квітня, написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

осія заявляє, що почала війну, щоб не допустити вступу України в НАТО. Після вступу Швеції та Фінляндії Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Петербурга. 20 000+ загиблих російських солдатів. Зруйнована економіка. Повна ізоляція. Але спецоперація все одно "йде за планом". Що це був за план?" — йдеться в тексті публікації українського чиновника.

Публікація Подоляка в соцмережі
Публікація Подоляка в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як член української переговорної делегації Михайло Подоляк окреслив головну проблему росії, зробивши висновки із безуспішних спроб загарбників влаштувати на тимчасово окупованих територіях карикатурні "органи влади" та навіть впровадити в обіг рублі.

Теги:
#Росія #Війна #Заява #Михайло Подоляк
Михайло Подоляк
Україна
У Зеленського відкрито висміяли путіна: "Все йде за планом?"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відкрито висміяли путіна: "Все йде за планом?"
Дата публікації
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