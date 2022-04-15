З Черкащини до Київщини відправлять 100 000 продуктових наборів. ВІДЕО

З Черкаської області до Київщини зааплановано відправити 100 000 продуктових наборів. Наразі для мешканців Київської області черкащани підготували вже 19 000 наборів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На формуванні та передачі наборів у Черкаській області у дві зміни задіяні 250 волонтерів.

До Білої Церкви, за даними Тимошенка, вже виїхали 2 вантажівки. Ще 15 000 продуктових наборів має перевезти Укрзалізниця.

"Всі області-партнери допомагають фронтовим регіонам та регіонам, що постраждали від бойових дій", — зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше він розповів, що за десятьма фронтовими та прифронтовими регіонами закріплені 10 областей, які забезпечують "гарячі" регіони усім необхідним, включно з продуктовими наборами.