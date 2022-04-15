Укр

Из Черкасской области в Киевскую отправят 100 000 продуктовых наборов. ВИДЕО

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Из Черкасской области в Киевскую отправят 100 000 продуктовых наборов. ВИДЕО Новость обновлена 15 апреля 2022, 09:31

Из Черкасской в Киевскую область планируется отправить 100 000 продуктовых наборов. В настоящее время для жителей Киевской области черкащане подготовили уже 19 000 наборов, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

На формировании и передаче наборов в Черкасской области в две смены задействованы 250 волонтеров.

В Белую Церковь, по данным Тимошенко, уже выехали 2 грузовика. Еще 15 000 продуктовых наборов должна перевезти Укрзализныця.

"Все области-партнеры помогают фронтовым и пострадавшим от боевых действий регионам", — отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее он рассказал, что за десятью фронтовыми и прифронтовыми регионами закреплены 10 областей, которые обеспечивают "горячие" регионы всем необходимым, включая продуктовые наборы.

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