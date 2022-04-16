"Буде, що онукам показати": у росії "мітять" військових, які не хочуть в Україну (фото)
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Українці вважають відмову цілком правильним рішенням
Російським військовослужбовцям, які відмовляються приймати участь у так званій "військовій спецоперації" в Україні, почали штампувати військовий квиток великою поміткою щодо ухилення від виконання військової служби.
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Фотографія документа зі штампом, який посвідчує особу російського військовозобов'язаного, активно шириться у мережі.
У тексті штампу зазначається, що конкретна особа "ухиляється від виконання обов'язків військової служби шляхом відмови від виконання службово-бойових задач у складі основних сил посиленої тактичної групи під час проведення спеціальної військової операції".
У мережі користувачі гаряче обговорюють нове штампування та відзначають, що "краще мати штамп у військовому квитку, аніж лежати тушкою в чорному пакеті".
Переважна більшість українців відзначають правильність рішення військового, якому належить цей документ. Є й такі, хто підмітив, що якщо подібні штампи все ж виготовили в росії, то це може свідчити про те, що "відмовників" досить багато.
Окрім того, штампи із подібним формулюванням та поміткою "схильний до зради, брехні та обману" почали отримувати жителі ОРДЛО, які також відмовилися воювати в Україні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України провалився план рф з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ росії.
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