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"Буде, що онукам показати": у росії "мітять" військових, які не хочуть в Україну (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Нова "мітка" в документах російських військових Новина оновлена 16 квітня 2022, 10:46
Нова "мітка" в документах російських військових

Українці вважають відмову цілком правильним рішенням

Російським військовослужбовцям, які відмовляються приймати участь у так званій "військовій спецоперації" в Україні, почали штампувати військовий квиток великою поміткою щодо ухилення від виконання військової служби.

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Фотографія документа зі штампом, який посвідчує особу російського військовозобов'язаного, активно шириться у мережі.

У тексті штампу зазначається, що конкретна особа "ухиляється від виконання обов'язків військової служби шляхом відмови від виконання службово-бойових задач у складі основних сил посиленої тактичної групи під час проведення спеціальної військової операції".

Військовий квиток російського військового
Військовий квиток російського військового

У мережі користувачі гаряче обговорюють нове штампування та відзначають, що "краще мати штамп у військовому квитку, аніж лежати тушкою в чорному пакеті".

Переважна більшість українців відзначають правильність рішення військового, якому належить цей документ. Є й такі, хто підмітив, що якщо подібні штампи все ж виготовили в росії, то це може свідчити про те, що "відмовників" досить багато.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Окрім того, штампи із подібним формулюванням та поміткою "схильний до зради, брехні та обману" почали отримувати жителі ОРДЛО, які також відмовилися воювати в Україні.

Штамп у військовому квитку
Штамп у військовому квитку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України провалився план рф з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ росії.

Теги:
#Україна #Росія #Паспорт #Солдат #Відмова
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