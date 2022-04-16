Житомирська траса: міст біля Стоянки відкриють незабаром, в ОП показали відео

Міст був зруйнований у перші дні війни, проте роботи з його відновлення близькі до завершення

На звільнених від російських окупантів територіях дорожники відновлюють критично важливі логістичні маршрути. Так, зокрема, міст біля села Стоянка, що на Житомирській трасі, "буде відкрито найближчими днями", повідомив в офіційному Телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він також показав на відео, як виглядає тимчасова переправа.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков нагадував, що Житомирська траса є однією з основних транспортних артерій країни. Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни і, таким чином, відрізано транспортне сполучення з Києвом.

Житомирську трасу прибрали та розчистили, одночасно демонтувавши зруйнований міст. Там же спорудили тимчасову переправу через річку Ірпінь із залізних балок, а також звели земляний насип, зазначав міністр.

Нагадаємо також, що за інформацією Кубракова, відкрито для руху поїздів ділянку Київ – Ніжин. Під час активних воєнних дій тут було зруйновано два залізобетонні залізничні мости, ділянка колії та контактна мережа. Залізничне сполучення між Києвом та Ніжином стало неможливим – таким чином від столиці було відрізано не лише Чернігівщину, але і Сумщину, проінформував він.

Силами Укрзалізниці лише за один тиждень зруйновану інфраструктуру було відбудовано. Були замінені прогонові споруди та інші пошкоджені конструкції двох залізничних мостів, відновлено зруйновані ділянки колії протяжністю 250 м. Зараз ділянка вже відкрита для руху поїздів по обох коліях.