Житомирская трасса: мост возле Стоянки вскоре откроют, в ОП показали видео

Мост был разрушен в первые дни войны, однако работы по его восстановлению близки к завершению

На освобожденных от российских оккупантов территориях дорожники восстанавливают критически важные логистические маршруты. Так, в частности, мост возле села Стоянка на Житомирской трассе "будет открыт в ближайшие дни", сообщил в официальном Телеграмм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также указал на видео, как выглядит временная переправа.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков напоминал, что Житомирская трасса является одной из основных транспортных артерий страны. Мост близ Стоянки на этой трассе был разрушен еще в первые дни войны, и, таким образом, было отрезано транспортное сообщение с Киевом.

Житомирскую трассу убрали и расчистили, одновременно демонтировав разрушенный мост. Там же соорудили временную переправу через реку Ирпень из железных балок, а также построили земляную насыпь, отмечал министр.

Напомним также, что по информации Кубракова, открыт для движения поездов участок Киев – Нежин. Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть. Железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином стало невозможным – таким образом от столицы была отрезана не только Черниговщина, но и Сумщина, проинформировал он.

Силами Укрзализныци всего лишь за одну неделю разрушенная инфраструктура была отстроена. Были заменены пролетные сооружения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, восстановлены разрушенные участки пути протяженностью 250 м. Сейчас участок уже открыт для движения поездов по обоим путям.