Бійців тероборони просять віддати зброю: кого це стосується

Зброю можна буде брати виключно на тренування або отримувати її за наявної потреби

Добровольців територіальної оборони Збройних сил України, які оберігають порядок на звільнених від російських окупантів територіях, закликали віддати зброю до місць її зберігання. Це стосується біців ТрО у Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях.

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Відповідну інформацію у четвер, 21 квітня, оприлюднив командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін, додавши, що добровольці вже достатньо допомогли військовим, тож гострої потреби у подальшому використанні озброєння вже немає.

"…Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань. Зі зброєю в руках ви звільняли північ України від російських окупантів, і зараз воюєте за південь та схід України. ЗСУ та ваші громади високо цінують вашу хоробрість і відданість", — йдеться в тексті публікації.

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Також він додав, що частина українських регіонів вже звільнена від окупантів з росії, тож бойових дій там немає. Наразі у цих куточка країни є гостра потреба у відбудові інфраструктури, відновленні економіки та поверненні на робочі місця.

За його словами, бійці тероборони все ж матимуть доступ до озброєння, але використовувати його зможуть виключно для тренувань або для виконання певних завдань військового керівництва.

"Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога — російських військ. Ми вдячні вам за вашу вмотивованість та відповідальність", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Харківщині бійці тероборони знищили БМП російських окупантів та показали ефектне відео палаючої техніки росіян.