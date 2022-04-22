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Якщо знали про вторгнення росії: Данилов пояснив, чому влада не евакуювала людей

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Олексій Данілов Новина оновлена 22 квітня 2022, 11:19
Олексій Данілов

Українське керівництво навіть не могло уявити, що загарбники так поводитимуться з мирними українцями

Евакуація цивільного населення України перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації була неможливою чисто фізично. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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"Наше населення ми нікуди евакуювати не могли, це по-перше. Це просто фізично було неможливо зробити. На сьогодні іде війна, і у нас є території, з яких влада благає: "Давайте, від'їжджайте!", а вони не хочуть цього робити", — прокоментував Данілов.

За його словами, для того, щоб евакуйовувати мирних людей, потрібне чітке усвідомлення того, що і де відбуватиметься.

"Ми мали евакуювати всю країну, скажіть, будь ласка? От треба було евакуювати Бучу. Ну, добре. А Чернігів треба було евакуювати? А Суми треба було евакуювати? А Херсон? А Миколаїв?", — додав секретар РНБО.

Данілов відзначив, що ті, хто систематично говорить про евакуацію мирних людей до початку війни з росією, просто не усвідомлює ані масштабу проблеми, ані того, яким чином це все влаштоване.

"Інша справа, ми навіть уявити не могли, що росіяни, їхні війська будуть так поводитися з цивільним населенням. Це просто виходить за межі будь-якого здорового глузду", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ймовірність застосування росією ядерної зброї проти України.

Теги:
#Війна #Росія #Олексій Данілов
російські загарбники
Україна
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