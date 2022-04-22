Арестович про застосування росією ядерної зброї: "Можуть, але..."

Застосування москвою ядерної зброї проти України стане остаточним кінцем для росії

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що росія могла б застосувати ядерну зброю проти України, але робити цього не буде, адже побоюється отримати потужний удар від Заходу, а також "особистої загибелі".

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Про це український чиновник розповів журналісту Марку Фейгіну під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE", відповідаючи на запитання, що саме може підштовхнути росію до застосування ядерної зброї.

"Потрібно зрозуміти дуже важливу річ: їх ніхто не боїться (кремль — ред. редакцією), ні з ядерною зброєю, ні без неї. Адже Джонсон (прем'єр-міністр Британії — ред. редакцією) публічно виразився: "якщо буде удар по Україні, ми відповімо. Не зважаючи на думку інших країн НАТО і навіть не консультуючись із ними". Ну, це сильна заява. Тому не має застосувати. Можуть, але не повинні. Це буде кінець. Відразу швидкий і дуже конкретний. Вони не божевільні, раціональні. Нелюди, але раціональні як Сатана. Вони чудово все розуміють…", — прокоментував ймовірність використання росією ядерного озброєння Арестович.

За його словами у країн НАТО зараз розпочинається змагання, "хто перший приїхав до України, хто більше дав зброї", тож на їх підтримку Україна точно може розраховувати. Особливо це стосується питання ймовірності застосування москвою забороненого у світі потужного озброєння.

"Вони хочуть багато крові, але не хочуть особистої загибелі. Якщо їм цю перспективу чітко показати, я не думаю, що вони підуть на це. Навіть якщо вони на це підуть, це ж нічого не дасть. Зовсім. Ми тільки зліше станемо", — додав радник.

Інтерв`ю Олексія Арестовича

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий лідер російської федерації володимир утін ще у лютому заявив про переведення ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.