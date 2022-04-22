Відновити переправи на трасі у Житомирській області планують упродовж місяця – Тимошенко

Тимчасова переправа матиме дві смуги

Дорожники планують упродовж місяця відновити переправи на трасі у Житомирській області. Про це заявив під час брифінгу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через річку. Громадянам доводиться робити майже 30-кілометровий гак. Тимчасова переправа матиме дві смуги, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки", — сказав він.

Водночас, у Київській області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування ще восьми переправ біля зруйнованих мостів.

На звільнених від окупантів територіях триває відновлення інфраструктури. 380 працівників та 130 одиниць техніки ретельно прибирають передмістя Києва. Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини.

Упродовж минулої доби під'єднали світло 29 населеним пунктам, 91 населений пункт Київщини вже відновив газопостачання.

Тимошенко також зауважив, що у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.

У Харкові та області відновлюють газопостачання та електроенергію у житлових будинках, що були пошкоджені під час обстрілів.

На Чернігівщині, де у результаті бойових дій пошкоджено понад 600 км доріг і 20 мостів, дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах цього тижня тривають роботи. Водночас розпочаті роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва.

"Сумщина також наводить лад", — сказав Тимошенко. зауваживши, що наразі спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардувань житлові будинки. У всіх територіальних громадах області проводиться тимчасове під'єднання до електричних мереж, щоб якнайшвидше відновити електропостачання населенню.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства спільно з президентом працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни.