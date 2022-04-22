Восстановить переправы на трассе в Житомирской области планируют в течение месяца, - Тимошенко

Временная переправа будет иметь две полосы

Дорожники планируют в течение месяца восстановить переправы на трассе Житомирской области. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Из-за российско-украинской войны на трассе М-21 был уничтожен мост через реку. Гражданам приходится делать почти 30-километровый крюк. На временной переправе будет две полосы, чтобы обеспечить движение транспорта в обе стороны", — сказал он.

В то же время, в Киевской области возобновлено движение по семи переправам. Продолжаются работы по обустройству еще восьми переправ у разрушенных мостов.

На освобожденных от оккупантов территориях идет восстановление инфраструктуры. 380 работников и 130 единиц техники тщательно убирают пригород Киева. В общей сложности удалось расчистить более 300 км дорог и улиц Киевщины.

За прошедшие сутки подключили свет 29 населенным пунктам, 91 населенный пункт Киевщины уже восстановил газоснабжение.

Тимошенко также отметил, что в освобожденных Чернобыле, Иванкове и Дымере полноценно заработали подразделения ГСЧС.

В Харькове и области возобновляют газоснабжение и электроэнергию в жилых домах, поврежденных при обстреле.

В Черниговской области, где в результате боевых действий повреждено более 600 км дорог и 20 мостов, дорожники уже восстановили проезд возле четырех разрушенных сооружений, организовав временные объезды. На трех искусственных сооружениях на этой неделе продолжаются работы. В то же время начаты работы по ямочному ремонту на транспортных коридорах, ведущих в Киев.

"Сумщина также наводит порядок", — сказал Тимошенко, отметив, что специалисты обследуют пострадавшие от бомбардировок жилые дома. Во всех территориальных громадах области проводится временное подключение к электрическим сетям, чтобы обеспечить скорейшее возобновление электроснабжения населению.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства совместно с президентом работают над планом послевоенного восстановления и развития страны.