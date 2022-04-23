"Заплатив ЗСУ і гуляй!": в Україні вигадали новий спосіб боротьби з ухилянтами

В мережі дискутують на тему "чи можуть чоловікам призовного віку дозволити легально залишати Україну зі сплатою внеску на ЗСУ"

В Україні почали обговорювати ймовірність впровадження в державі дозволу для чоловіків призовного віку залишати територію країни виключно після того, як ті сплатять офіційний внесок на потреби української армії.

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Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі розмістив народний депутат від партії "Слуга народу" Ігор Фріс.

За його словами, з перших днів війни в Україні дуже багато чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон, аби врятуватися від мобілізації. Тож дедалі частіше він задається питанням, чи буде від таких громадян реальна користь, якщо вони все ж примусово поповнять лави Збройних Сил України.

"Неодноразово бачу роботу по виявленню схем перетину кордону чоловіками призовного віку за грошові знаки. Малі. Великі. Дуже великі. Різні. Щось в голову прийшла думка. Якщо вони і так не вважають за свій обов’язок боронити державу. Ухиляються. Тікають. Певно і так на війні будуть не особливо потрібні. Та й ще готові платити за це кошти", — йдеться в тексті публікації нардепа.

Фріс переконаний, що у ситуації, що склалася, краще було б офіційно стягувати з таких чоловіків плату на потреби оборони України, а після вже відпускати ухилянтів за кордон.

Таку пропозицію підтримав і народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Проте він додав, що до таких громадян, окрім стягнення коштів на ЗСУ, повинно бути накладено ще й додаткове обмеження у вигляді неможливості повернення в Україну.

"Підтримую ідею. Ми бачимо, що бажаючих "чоловіків", призовного віку покинути Україну вистачає. При цьому вони платять від 5 до 20 тисяч доларів за спробу стати контрабандою, яку переправлять через кордон човном, у багажнику або навіть на дельтаплані. Скажу чесно, користі від них не багато. Але якщо вони готові платити, нехай це буде легальний цінник. Заплатив у ЗСУ та гуляй! Але це має бути шлях в один кінець. Без права повернення, або з "вовчим квитком"" — написав український чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні відповідальність за нез'явлення за повісткою про виклик до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.