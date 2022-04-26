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Через санкції партнерів України завантаженість портів рф впала на третину – Кубраков

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Через санкції партнерів України завантаженість портів рф впала на третину – Кубраков Новина оновлена 26 квітня 2022, 15:38

Країни-партнери України організували морську блокаду для суден держави-терориста росії у відповідь на дії окупантів в українських водах. Про це повідомив в ефірі ICTV міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Першими порти для рф закрила Великобританія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома", — сказав він.

Свої порти для суден держави-терориста також закрили Канада, США та країни ЄС.

"Наслідками морської блокади для агресора стало зменшення судноплавства біля морських портів рф на третину, а кількості суден – на 30%", — навели дані у Міністерстві інфраструктури.

З початку повномасштабної війни Україна направила більше сотні листів в найбільші світові організації: автомобільні, морські тощо. Більшість запитів призвели до виключення рф з багатьох міжнародних організацій.

У свою чергу галузеві санкції гарантують обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку для рф, а також фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства.

"Разом з Польщею, Литвою та Естонією ми заблокували вантажні перевезення росії", — додали у Мінінфраструктури.

Окремим напрямом стало запровадження санкцій проти залізничного та авіаційного сполучення росії.

"З залізницями рф та білорусі та їх дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряний простір для літаків рф", — підкреслили у Мінінфраструктури.

Як раніше повідомив Кубраков, основним джерелом коштів, необхідних для відбудови пошкодженої інфраструктури України, мають стати арештовані активи росії, сума яких складає близько 100 млрд доларів.

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