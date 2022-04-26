Укр

Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков Новость обновлена 26 апреля 2022, 15:38

Страны-партнеры Украины организовали морскую блокаду для судов государства-террориста россии в ответ на действия оккупантов в украинских водах. Об этом сообщил в эфире ICTV министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Первыми порты для рф закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома", – сказал он.

Свои порты для судов государства-террориста также закрыли Канада, США и страны ЕС.

"Последствиями морской блокады для агрессора явилось уменьшение судоходства у морских портов рф на треть, а количества судов – на 30%", — привели данные в Министерстве инфраструктуры.

С начала полномасштабной войны Украина направила более сотни писем в крупнейшие мировые организации: автомобильные, морские и т.д. Большинство запросов привели к исключению рф из многих международных организаций.

В свою очередь, отраслевые санкции гарантируют ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи для рф, а также финансовые ограничения российского морского регистра судоходства.

"Вместе с Польшей, Литвой и Эстонией мы заблокировали грузовые перевозки россии", — добавили в Мининфраструктуры.

Отдельным направлением стало введение санкций против железнодорожного и авиационного сообщения россии.

"С железными дорогами рф и белоруссии и их дочерними компаниями прекратили сотрудничество, и этот процесс продолжается, а страны постепенно закрывают свое воздушное пространство для самолетов россии", — подчеркнули в Мининфраструктуры.

Как ранее сообщил Кубраков, основным источником средств, необходимых для восстановления поврежденной инфраструктуры Украины, должны стать арестованные активы россии, сумма которых составляет около 100 млрд долларов.

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