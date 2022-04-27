Укравтодор: Російські окупанти зруйнували 23 000 кілометрів доріг на 900 млрд гривень

500 км доріг вже розчищено – це і дороги державного значення, і комунальні

Близько 23 000 кілометрів доріг загального користування зруйновані внаслідок війни росії проти України, з них 8 000 км – дороги державного значення. Також зруйновані 302 штучних споруди. Такі дані телеканалу "Інтер" навів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"Сьогодні ми виконуємо роботи практично на всій території країни, але розчищаємо і відновлюємо тимчасові переправи в трьох областях – Київській, Чернігівській і Сумській", — зазначив він.

За даними Івка, 500 км доріг вже розчищено – це і дороги державного значення, і комунальні дороги, з яких 212 км доріг – це вулиці Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Також вже звели 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів.

"Наприклад, траса М-06 Київ — Чоп. В селищі Стоянка був зруйнований міст. Зараз є вже об’їзд, і ми його зараз вже відбудовуємо. Також можу сказати про Р-30, це в’їзд до міста Ірпінь, – тимчасова переправа була зроблена менше ніж за тиждень, і також там зараз виконуються проєктно-вишукувальні роботи. Будемо робити новий міст в цьому місці", — розповів Івко.

Укравтодор оцінює збитки від руйнування доріг окупантами у 900 млрд гривень.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки плану післявоєнного відновлення та розвитку України. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що відбудова країни на всіх рівнях – економічному, інфраструктурному, соціальному – основні напрями, що закладені в план.