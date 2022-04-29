За три тижня деокупації Київщини розчищено 380 км доріг – ОП

За період, що минув з моменту звільнення окупованих росією територій, дорожники розчистили понад 380 км доріг і вулиць на Київщині, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Завершене прокладання водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднане з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", – додав він.

За його даними, також повністю або частково відновлено електропостачання більш ніж у 460 населених пунктах Київської області для 260 тис. споживачів. У Немішаєвській територіальній громаді повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання.

Працюють і електрики: аварійні бригади упродовж доби повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. А щодо газопостачання, то його відновили у 111 населених пунктах.

Тимошенко відзвітував і про роботу піротехніків: ними обстежено понад 500 гектарів та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Тим часом на трасах Чернігівщини продовжується ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном. В селах Топчиївка та Якубівка ремонтні бригади відбудовують зруйновані мости.

А у Харкові відновлено газопостачання у 32 житлових будинках. В області, а саме у Дергачах, заживлено ще 1600 споживачів.

Як зазначає заступник керівника ОП, тривають і роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, на трасі Суми – Полтава працює 8 одиниць дорожньої техніки, виконано аварійний ямковий ремонт та облаштовано під’їзд до тимчасового мосту.

"На Житомирщині продовжується розмінування населених пунктів. У селищі Черняхів комунальні служби активно ремонтують пошкоджені вікна у житлових будинках. В усіх територіальних громадах розбирають завали будівель", – інформує він в офіційному Телеграм-каналі.

Тимошенко зазначає, що цього року заплановане надання понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч переселенців. Квартири будуть відремонтовані та мінімально обладнані технікою та меблями. "Після повернення людей у свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло", – уточнює він.

Нагадаємо, що раніше заступник керівника ОП проінструктував громадян відносно процедури повернення пошкодженого або втраченого майна.

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