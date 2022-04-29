Укр

За три недели деоккупации Киевщины расчищено 380 км дорог – ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
За три недели деоккупации Киевщины расчищено 380 км дорог – ОП Новость обновлена 29 апреля 2022, 17:50

За прошедший с момента освобождения оккупированных россией территорий период дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц в Киевской области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Завершена прокладка водопровода в Ирпень. Отныне город совмещен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпень будет поставляться из столичных водопроводных станций", – добавил он.

По его данным, полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. В Немешаевской территориальной громаде полностью восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению.

Работают и электрики: аварийные бригады в течение суток полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. А что касается газоснабжения, то его восстановили в 111 населенных пунктах.

Тимошенко отчитался и о работе пиротехников: ими обследовано более 500 гектаров и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

Тем временем на трассах Черниговщины продолжается ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном. В селах Топчиевка и Якубовка ремонтные бригады отстраивают разрушенные мосты.

А в Харькове возобновлено газоснабжение в 32 жилых домах. В области, а именно в Дергачах, подключено еще 1600 потребителей.

Как отмечает заместитель руководителя ОП, продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. В частности, на трассе Сумы – Полтава работает 8 единиц дорожной техники, выполнен аварийный ямочный ремонт и обустроен подъезд к временному мосту.

"На Житомирщине продолжается разминирование населённых пунктов. В поселке Черняхов коммунальные службы активно ремонтируют поврежденные окна в жилых домах. Во всех территориальных громадах разбирают завалы зданий", – информирует он в официальном Телеграм-канале.

Тимошенко отмечает, что в этом году запланировано предоставление более 53 тысяч квартир для 186 тысяч переселенцев. Квартиры будут отремонтированы и оснащены минимальной техникой и мебелью. "По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, годами стоящим в очереди на жилье", – уточняет он.

Напомним, что ранее заместитель руководителя ОП проинструктировал граждан по процедуре возврата поврежденного или утраченного имущества.

#война #восстановление #инфраструктура #ОфисПрезидента #КириллТимошенко

В Киеве топливный кризис
Деньги
Очереди на АЗС Киева растянулись на километры: когда исчезнет дефицит и ждать ли бензин по 100 гривен
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве топливный кризис
Очереди на АЗС Киева растянулись на километры: когда исчезнет дефицит и ждать ли бензин по 100 гривен
Дата публикации
Категория
Нуланд о ядерных угрозах от путина: Если до этого дойдет, россия не оправится никогда
Нуланд о ядерных угрозах от путина: Если до этого дойдет, россия не оправится никогда
Дата публикации
Категория
Детская больница Охматдет работает 24/7
Убитые родители, выстрелы в упор и страшные мечты: как в "Охматдете" спасают детей войны (фото)
Дата публикации
Категория
Запад делает ставку на Украину, ибо только так можно сорвать планы путина
Запад делает ставку на Украину, ибо только так можно сорвать планы путина
Дата публикации
Категория
Оккупационные войска продолжают бить по Украине ракетами
Война – день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз