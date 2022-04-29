За три недели деоккупации Киевщины расчищено 380 км дорог – ОП

За прошедший с момента освобождения оккупированных россией территорий период дорожники расчистили более 380 км дорог и улиц в Киевской области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Завершена прокладка водопровода в Ирпень. Отныне город совмещен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпень будет поставляться из столичных водопроводных станций", – добавил он.

По его данным, полностью или частично восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах Киевской области для 260 тыс. потребителей. В Немешаевской территориальной громаде полностью восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению.

Работают и электрики: аварийные бригады в течение суток полностью или частично возобновили электроснабжение в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. А что касается газоснабжения, то его восстановили в 111 населенных пунктах.

Тимошенко отчитался и о работе пиротехников: ими обследовано более 500 гектаров и обезврежено 404 взрывоопасных предмета.

Тем временем на трассах Черниговщины продолжается ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном. В селах Топчиевка и Якубовка ремонтные бригады отстраивают разрушенные мосты.

А в Харькове возобновлено газоснабжение в 32 жилых домах. В области, а именно в Дергачах, подключено еще 1600 потребителей.

Как отмечает заместитель руководителя ОП, продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. В частности, на трассе Сумы – Полтава работает 8 единиц дорожной техники, выполнен аварийный ямочный ремонт и обустроен подъезд к временному мосту.

"На Житомирщине продолжается разминирование населённых пунктов. В поселке Черняхов коммунальные службы активно ремонтируют поврежденные окна в жилых домах. Во всех территориальных громадах разбирают завалы зданий", – информирует он в официальном Телеграм-канале.

Тимошенко отмечает, что в этом году запланировано предоставление более 53 тысяч квартир для 186 тысяч переселенцев. Квартиры будут отремонтированы и оснащены минимальной техникой и мебелью. "По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, годами стоящим в очереди на жилье", – уточняет он.

Напомним, что ранее заместитель руководителя ОП проинструктировал граждан по процедуре возврата поврежденного или утраченного имущества.

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