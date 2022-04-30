Більше ніж 40 одиниць техніки та майже 90 спеціалістів ремонтують дороги Чернігівщини – ОП

Для ремонту доріг в Чернігівській області в суботу, 30 квітня, було задіяно 89 робітників та 42 одиниці техніки. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, дорожники проводять ямковий ремонт покриття шляхів гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом.

Також на трасі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч спеціалісти монтують прогонову будову, а на 148 кілометрі дороги М-01 проводиться очищення водовідвідних лотків.

"Завершено розбір завалів на проспекті Миру 249 в Чернігові, вивезено залишки руйнувань", – додає заступник керівника ОП.

Генеральне прибирання триває і на території Сумської області. Так, в Охтирці комунальники вивозять стихійні сміттєзвалища з території Миколаївського, Успенського та Соборного кладовищ.

Робітники також розбирають завали на Охтирській ТЕЦ та приводять до ладу територію міської лікарні у Тростянці.

Тимошенко також зазначив, що в селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев та впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій.

"На трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61, Р-44 проведено ямковий ремонт дорожнього покриття", – говорить він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. З них на потреби Чернігівської області виділено 250 млн грн.

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